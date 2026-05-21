Выстрелы на застолье: омич ранил соперника и пытался скрыть ружье в туалете

В Омске задержали стрелявшего из ревности мужчину с арсеналом. Фото: УМВД России по Омской области

В Омске с огнестрельным ранением госпитализирован 44-летний мужчина. Данные в полиции были переданы из медицинского учреждения. Как рассказали в УМВД России по Омской области, потерпевший проживает в частном доме на улице Новоалександровской в Советском округе.

Сотрудники уголовного розыска установили, что конфликт произошел во время застолья. Хозяин дома распивал алкоголь с приятелем и двумя женщинами. В разгар встречи появился супруг одной из гостей. Между мужчинами возникла ссора на почве ревности. 40-летний омич достал из машины охотничье ружье и произвел выстрелы в сторону оппонента, а затем угрожал ему ножом.

Подозреваемого задержали по месту жительства. При обыске полицейские изъяли орудие преступления — охотничье ружье ИЖ-58, которое злоумышленник пытался спрятать, утопив в уличном туалете. Также найдены самодельный пистолет, патроны различного калибра и порох. Задержанный пояснил, что оружие ему на хранение оставил приятель, умерший в 2023 году.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Кроме того, участковый уполномоченный составил административный протокол по ст. 20.10 КоАП РФ за незаконное хранение оружия.

