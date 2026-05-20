Главу КФХ в Омской области будут судить за хищение 20 млн рублей гранта

Ему инкриминируют мошенничество и легализацию денежных средств

В Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего главы крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) из Марьяновского района. Как сообщает следственное управление УМВД России по региону, мужчина обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).

По версии следствия, в мае 2022 года аграрий получил из областного бюджета целевой грант в размере 20 миллионов рублей. Средства предназначались для развития хозяйства и приобретения сельскохозяйственной техники. Однако вместо закупки нового оборудования фигурант разработал схему его мнимого приобретения.

Обвиняемый привлек к схеме своего отца, также являющегося главой КФХ и владеющего техникой. Родитель фиктивно «продал» оборудование посредникам — руководителям других фермерских хозяйств. После этого обвиняемый заключил с теми же лицами фиктивные договоры купли-продажи, якобы выкупая технику в свою собственность. Фактически техника никуда не передавалась и осталась во владении предприятия отца.

Для отчетности в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области были предоставлены подложные документы. Согласно им, были «приобретены» зерноуборочный комбайн за 7,2 млн рублей, погрузчик за 5,09 млн рублей, косилка за 7,2 млн рублей, а также посевной комплекс и глубокорыхлитель.

Кроме того, фигурант легализовал похищенные средства. Он оформил фиктивные документы о покупке техники у одного из фермеров и перечислил ему 8,5 млн рублей из гранта. Затем сумма была возвращена под видом расторжения договора и ошибочных переводов. Чтобы создать видимость соблюдения требований гранта об оплате не менее 40% стоимости за счет собственных средств, обвиняемый направил 5,9 млн рублей из этих же денег как «собственные» для окончательного расчета.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Максимальное наказание, предусмотренное за данные преступления, составляет до 10 лет лишения свободы.

