В Омском горсовете лишили мандата и вывели из фракции депутата Инну Гомолко

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 20 мая, на заседании Омского городского Совета парламентарии единогласно вывели из состава всех комитетов и лишили мандата теперь уже бывшего депутата Инну Гомолко (Жицкую). Ранее аналогичное решение приняла фракция горсовета «Единая Россия», исключив ее из своих рядов.

Опале экс-депутата подвергли после того, как суд признал Инну Гомолко виновной в мошенничестве. Вместе с ней под суд пошли депутат Законодательного собрания Омской области Дина Бикмаева и ее помощник Евгений Толстопятов. По мнению гособвинения, с помощью фиктивного трудоустройства фигуранты похитили из фонда оплаты труда Заксобрания более 1,8 млн рублей.

Суд первой инстанции назначил всем подсудимым условные сроки и штрафы. Однако апелляционная инстанция приговор Гомолко ужесточила — своей вины, в отличие от раскаявшихся подельников, она так и не признала. Вердикт в апелляции — 3 года и 6 месяцев реального лишения свободы. В отношении других участников уголовного дела первоначальный приговор оставлен без изменений.

