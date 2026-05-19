Каждая вторая горожанка мечтает открыть в Омске собственный бизнес

Больше половины омичек мечтают о своем бизнесе, но большинство из них боятся его открывать.

Практически половина омских женщин мечтают о собственном бизнесе, но испытывают страх перед возможными проблемами. К такому выводу пришли аналитики портала «Авито», проведя опрос среди прекрасной половины населения города Омска.

52% жительниц Омска, тайно или явно, мечтают открыть свой бизнес. При этом предпринимательский «зуд» свойственен молодым омичкам: среди возрастной категории 18-24 года, о своем деле мечтают 71% опрошенных. Чаще всего омские дамы хотят попытать предпринимательское счастье в сферах офлайн-торговли (24% опрошенных), а также в заведении своего пункта выдачи заказов (18% опрошенных). Также омские женщины заявляли, что хотели бы проявить себя в качестве хозяина собственного дела в общепите, в ИТ, в сферы услуг и развлечений, а также в сфере образования и в сельском хозяйстве.

Открывать и вести свой бизнес самостоятельно изъявили желание 41% омичек. Еще 35% — готовы разделить свое дело с мужем. О привлечении профессионального бизнес-партнера заявили 8% жительниц региона, а 5% хотели бы видеть в качестве совладельца кого-то из родственников. Не пускают в бизнес омских мечтательниц реальные страхи: откладывать старт своего дела чаще всего вынуждает нехватка стартового капитала (40% опрошенных). Также среди популярных стоп-факторов — страх неудачи и финансовых потерь (35%) и отсутствие уверенности в собственных навыках и опыте (32%). Также аналитики отметили, что 46% омских женщин не интересуются предпринимательством совсем.

