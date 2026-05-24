Омские рыбаки рассказали о самых клевых местах в Омской области

В паблике «Рыбалка в Омске» во «Вконтакте» омские рыбаки один за другим выкладывают фотографии щедрых уловов, щедро делясь координатами фартовых мест. Пока одни жители региона подсчитывают килограммы выловленной рыбы, специалисты по безопасности вынуждены охлаждать горячие головы: весенняя рыбалка таит в себе не меньше рисков, чем соблазнов.

Судя по сообщениям в группе «Рыбалка в Омске», самым громким трофеем последних дней стал улов на озере Сартлан, где удачливому омичу за пять часов с небольшим перерывом удалось вытащить 32 карася. Десять рыбин, кстати, сорвались с крючка — так что цифра могла быть еще внушительнее. Рыбак, судя по всему, не привык отступать перед стихией: он признается, что ветер дул просто чудовищный, но это не помешало ему с шести утра и до полудня держать снасти в воде. Правда, сазан, на которого тоже была надежда, так и не соизволил проявить интерес к наживке.

Не менее любопытная картина сложилась на озере Круглом в Саргатском районе. Там рыбаки отдавали предпочтение береговому джигу, причем вейдерсы стали обязательным атрибутом — рыба держалась на приличном удалении от берега. Оснастка весом 6-8 грамм работала безотказно, и клев, хоть и не был непрерывным, радовал вспышками активности в течение всего дня.

А тем, кто не хочет далеко уезжать из города, тоже есть чем поживиться. В Иртыше, в районе Старого Кировска и Советского пляжа, фидер с обычным червем принес двоим рыбакам 10 килограммов карасей за три вечерних часа. В списке народных фаворитов самых клевых мест также фигурируют река Камышловка и озеро в деревне Заготзерно.

А специалисты министерства региональной безопасности тем временем предупреждают: вода еще по-весеннему холодна, погода меняется быстрее, чем клев в ветреный день, а вдобавок во всей области действует противопожарный режим. Это значит, что мангалы, костры и любой открытый огонь под строжайшим запретом — и если рыбаки привыкли заканчивать день ухой на костре, в этом сезоне придётся пересматривать традиции. Нарушителям грозит не только административный штраф, но в случае серьезного ущерба и уголовная ответственность.

Даже выбор места для ловли это тоже вопрос безопасности: берег должен быть устойчивым, и никаких компромиссов. Детей у воды вообще нельзя оставлять одних ни на минуту — это правило звучит банально, но именно его чаще всего нарушают. Спасательный жилет при выходе на воду не рекомендация, а требование, как и трезвая голова. Компас или GPS-навигатор в кармане могут оказаться полезнее самой дорогой снасти.

И последний, но очень важный совет от профессионалов: прежде чем отправиться на рассвете к заветной протоке или озеру, сообщите близким точный маршрут и примерное время возвращения. В случае непредвиденной ситуации эти минуты, потраченные на предупреждение, могут спасти жизнь.

