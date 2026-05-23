Глава СКР поручил разобраться с дорогами Тарского района Омской области

Колеи и ямы мешают нормально курсировать машинам экстренных служб и жителей Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России получил обращение о нарушении прав жителей Тарского района Омской области. Годами дороги между населенными пунктами находятся в отвратительном состоянии — вместо асфальта колели и ямы, грунт размывает. 23 мая иинформцентр СКР сообщил, что проблему взял под контроль глава ведомства.

Из-за неудовлетворительного качества магистралей проезд по ним машин оказался затрудненным. Особенно важно, что в локации не могут нормально курсировать экстренные службы. С марта отменен рейсовый автобус, не вывозится мусор, а продукты и лекарства доставляют с задержками. Обращения жителей в ответственные инстанции результата не дали, именно поэтому сибиряки написали в центральный аппарат СК.

Местные жители обсуждают в социальных сетях сложившуюся ситуацию. Уже возбуждено уголовное дело, стартовали разбирательства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Омской области Виталию Владимировичу Батищеву доложить о ходе и результатах расследования, а также проводимой работе по обеспечению прав жителей населенных пунктов на качественную дорожную инфраструктуру», — сообщил информационный центр.

Напомним, ранее «КП-Омск» рассказала, что Бастрыкин потребовал доклад о разбитой подъездной дороге в мкрн Широковский.

