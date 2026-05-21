Напрочь «убитая» дорога в Омской области возмутила главу федерального ведомства

Чиновники не обращали внимание просьбы сельчан отремонтировать дорогу, теперь из заставит реагировать на жалобы уголовное дело. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву в кратчайшие сроки доложить по уголовному делу, заведенному на усть-ишимских чиновников. Причиной стала ужасная дорога в селе Большая Тава, на которую пожаловались в соцсетях местные жители.

Уголовное дело против чиновников администрации Усть-Ишимского района началось с того, что в виртуальную приемную Председателя СК России Александра Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте», поступило обращение от жителей села Большая Тава. Сельчане пожаловались главе федерального следствия на ужасное состояние единственной автомобильной дороги, ведущей в их населенный пункт. В частности, написавшие рассказали об отсутствие асфальтного покрытия, огромных дорожных ямах, и, главное — полнейшее бездействие местных чиновников, несмотря на многочисленные к ним обращения.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также проводимой местными чиновниками работе по обеспечению прав жителей населенного пункта на качественную дорожную инфраструктуру. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате, отметили в федеральном ведомстве.

