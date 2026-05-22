Питбайк и мопед против ПДД: в Омском районе подростки угнали технику родителей

Техника на штрафстоянке, родители под штрафом. Фото: УМВД России по Омской области

Сотрудники Госавтоинспекции Омского района пресекли факты управления транспортными средствами несовершеннолетними. В ходе скрытого патрулирования инспекторы остановили подростков 2011 и 2013 годов рождения, которые управляли питбайком и мопедом. Подробности рассказали в омской полиции.

Полицейские отметили, что из-за возраста юные водители не способны адекватно реагировать на дорожные риски, что создает угрозу для их жизни и безопасности окружающих. На место происшествия оперативно вызвали родителей нарушителей.

В отношении законных представителей составлены административные протоколы по ст. 12.19 КоАП РФ за оставление транспортных средств в месте, доступном для управления лицами, не имеющими права управления. Несовершеннолетние поставлены на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН), а мототехника эвакуирована на специализированную стоянку.

В полиции напоминают: родители несут ответственность за безопасность детей. Хранение ключей от мотоциклов и мопедов в доступном для подростков месте может привести к трагическим последствиям и серьезным штрафам для взрослых.

