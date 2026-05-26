Как банк может взыскать долг без суда

Сегодня, если гражданин взял в банке кредит и своевременно его не вернул, банк может взыскать долг без суда. Так, банк посредством электронного обращения к нотариусу при условии предоставления необходимых документов, может получить исполнительную надпись и передать ее в службу судебных приставов по месту жительства должника для принудительного исполнения. Служба судебных приставов возбуждает исполнительное производство и производит взыскание долга.

Исполнительная надпись нотариуса – это исполнительный документ о принудительном взыскании в бесспорном порядке, т.е. без обращения в суд, с должника денежной суммы, либо об истребовании имущества, либо об обращении взыскания на заложенное имущество.

До 05.02.2025 года место совершения исполнительной надписи нотариуса удаленно не было определено законодательством, но с указанной даты появилось правило о том, что совершает исполнительную надпись нотариус того региона РФ, в котором должник-гражданин имеет место жительства или должник-юридическое лицо имеет место нахождения. Например, если гражданин зарегистрирован в городе Омске, соответственно, исполнительную надпись удаленно может совершить любой нотариус Омской области. Целью такого нововведения являлась защита прав должника, обращающегося лично в суд в своем регионе, а не в избранном кредитором, в том случае, если он решит обжаловать действие нотариуса по совершению исполнительной надписи в суде.

Как выглядит процедура взыскания?

Банк через сервис, разработанный Федеральной нотариальной палатой, подает заявление на совершение исполнительной надписи удаленно с приложением документов. Нотариус может совершить исполнительную надпись удаленно только при соблюдении двух условий одновременно:

- представленные документы подтверждают бесспорность требований банка к должнику,

- со дня, когда обязательство должно было быть исполнено, прошло не более двух лет.

Нотариусу банком должны быть предоставлены следующие документы:

- кредитный договор,

- расчет задолженности,

- копия уведомления о наличии задолженности, направленного должнику не менее чем за 14 дней до обращения к нотариусу (по кредитным договорам существует специальный срок – не менее чем за 30 дней до обращения к нотариусу),

- документ, подтверждающий направление указанного уведомления.

Кроме того, порядок взыскания долга через нотариуса должен быть согласован между кредитором и должников.

После изучения представленных документов и установления отсутствия в них пороков нотариус совершает исполнительную надпись удаленно, в автоматизированном режиме направляет документы в соответствующую службу судебных приставов и путем направления в адрес должника извещения уведомляет его о факте совершения исполнительной надписи.

Хочется обратить внимание на то, что законодатель неспроста использует термин «направлено» в отношении уведомления о наличии задолженности. Дело в том, что большой процент должников не получают как уведомления банка, так и уведомления нотариуса, и потом обращаются в суд с целью отмены исполнительной надписи по причине неуведомления. Но здесь важно помнить, что банк всегда предоставляет нотариусу документ, подтверждающий направление уведомления о наличии задолженности должнику.

Гражданским кодексом предусмотрено, что уведомления, извещения, иные юридически значимые сообщения влекут гражданско-правовые последствия с момента их доставки. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Отсутствие надлежащего контроля за поступающей по месту жительства гражданина корреспонденцией - является риском самого гражданина, который несет все неблагоприятные последствия такого бездействия.

Следует обратить внимание, что в уведомлении банка о наличии задолженности и в совершенной исполнительной надписи могут быть указаны разные суммы процентов. Увеличение размера процентов возможно вследствие того, что они начисляются до дня возврата долга.

Важно помнить, что в соответствии с законом взысканию по исполнительной надписи нотариуса подлежат только основной долг, проценты по нему и сумма расходов, понесенных взыскателем в связи с совершением нотариусом исполнительной надписи. Взыскание неустойки в таком порядке невозможно, неустойки и штрафы взыскиваются только в судебном порядке.

Отмена исполнительной надписи в суде освобождает от уплаты долга?

Если исполнительная надпись отменена в результате признания кредитного договора недействительным вследствие мошеннических действий, то в таком случае гражданин не должен возвращать банку долг. В данном случае обязательства должника аннулируются. Если же исполнительная надпись отменена по другому основанию, например, по причине нарушения порядка ее оформления, то долг остается, проценты продолжают начисляться, плюс насчитывается неустойка. Кредитор вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании всех этих сумм.

Балагина Наталья Валерьевна, нотариус Любинского района Омской области.