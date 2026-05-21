Будущий педагог из Новосибирска работал в Омской области курьером у мошенников

Новосибирский студент, помогавший забирать деньги у омских пенсионеров, к учебе теперь вернется не скоро: его ожидает внушительный тюремный срок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В масштабной афере на территории Омской области принял участие будущий педагог из Новосибирска. Студент новосибирского педагогического колледжа приехал в Омскую область в качестве курьера телефонных мошенников, с целью забрать у нескольких обманутых киберпреступниками жертв значительные суммы наличных денег.

Молодой новосибирец «погорел» в Тюкалинском районе, где местным сотрудникам полиции удалось поймать его с поличным. Во время обыска 18-летнего новосибирского студента педагогического колледжа, у него был найден пакет с 470 тысячами рублей — это оказались деньги первой омской жертвы телефонных мошенников. А в Тюкалинском районе юноша должен был забрать деньги у четы обманутых телефонными преступниками пенсионеров. Также в полиции отметили, что во время обыска курьера, которые приехал на задание в Омскую область на таки, были найдены напечатанные «налоговые уведомления о декларировании денежных средств», предназначенные еще для двух жертв. Но, благодаря правоохранителям, криминальный «гастрольный тур» будущего педагога из Новосибирска был прерван.

Следователем МО МВД России «Тюкалинский» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и причастных к ней лиц. И если будут доказаны остальные факты причастности студента к мошенничествам и применена часть 4 по ст. 159 УК РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

