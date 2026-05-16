Пять человек пострадали при столкновении автобусов на улице Герцена в Омске

Место ДТП. Фото: прокуратура Омской области

В Омске выясняют обстоятельства серьезного ДТП с пассажирским транспортом. Сегодня днем водитель автобуса «ПАЗ Вектор», следовавшего по маршруту № 72, не затормозил и врезался в остановившийся ЛиАЗ маршрута № 34. Подробности сообщили в прокуратуре Омской области.

«Медицинская помощь потребовалась двум женщинам и 11-летнему мальчику из ЛиАЗа, а также мужчине и женщине из автобуса «ПАЗ», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего. Прокуратура Омской области держит ситуацию на контроле.

Специалисты напоминают пассажирам общественного транспорта: при поездке важно держаться за поручни, занимать устойчивое положение и следить за дорожной обстановкой. Водителям необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно в местах остановок и на перекрестках. Своевременное соблюдение правил безопасности помогает предотвращать травмы в нештатных ситуациях.

