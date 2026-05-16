Десять единиц техники борются с подтоплением в Осташково под Омском

В зоне подтопления продолжают работу по откачке воды и устройству водоотводных траншей Фото: Екатерина КОМЯКОВА. Перейти в Фотобанк КП

16 мая 2026 года в региональном правительстве состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Виталия Хоценко. Одной из ключевых тем стала ситуация в Осташково, где весенние воды затопили территории садоводческих товариществ.

— Специалисты министерства региональной безопасности, ТГК-11, пожарно-спасательной службы, МЧС и других оперативных служб в рамках работы штаба в Осташково продолжают помощь садоводам. Уже обработано более 370 обращений, — прокомментировал губернатор.

На ликвидацию последствий подтопления направили 10 единиц спецтехники. Рабочие возводят водоотводную траншею и продолжают откачивать воду с затопленных участков. Помощь владельцам дач оказывают также бойцы студенческих отрядов и волонтеры.

Власти региона держат ситуацию на контроле. Жителям садоводческих товариществ рекомендуют своевременно сообщать о подтоплениях в единую дежурно-диспетчерскую службу и соблюдать меры предосторожности при нахождении в зоне возможного подъема воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На севере Омской области запретили эксплуатацию судов и причалов на Иртыше

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru