На севере Омской области запретили эксплуатацию судов и причалов на Иртыше

Север Омской области, самый отдаленный от областного центра Тевризский район, фактически остался без судоходства по Иртышу. Под запрет попали даже пассажирские перевозки — самый доступный и независящий от весенней и летней распутицы вид транспорта. Соответствующее решение по иску омского транспортного прокурора вынес суд.

Иск транспортного прокурора был подан к эксплуатирующему суда и причалы бюджетному учреждению «Тевризское дорожное ремонтно-строительное управление». Поводом для разбирательства стали грубые нарушения при эксплуатации речного флота и причальной инфраструктуры.

Как установила проверка, в навигацию 2025 года организация использовала на Иртыше 12 единиц техники, включая пассажирские катера «КС-359» и «КС-360», буксиры «Тевриз» и «Оша», паромы «МП-205», «МП-206», а также несколько барж. При этом на суда и причалы не имелось утвержденных паспортов транспортной безопасности. Более того, к работе допустили сотрудников, не прошедших обязательную аттестацию.

В суде представители ответчика признали все перечисленные нарушения. Судья счел, что подобные нарушения создают реальную угрозу для жизни и здоровья пассажиров, членов экипажей и других людей, находящихся на водных объектах.

Теперь БУ «Тевризское ДРСУ», как субъект транспортной инфраструктуры, обязано в кратчайшие сроки разработать и согласовать с Росморречфлотом паспорта безопасности для каждого судна и причала, а также укомплектовать персонал только аттестованными специалистами. До полного устранения недостатков суд запретил эксплуатацию и любую передачу перечисленных плавсредств и причалов третьим лицам.

Решение уже вступило в законную силу и находится на стадии исполнения.

