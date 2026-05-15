Жительница Омской области повредила позвоночник при тряске в машине

Прокуратура Таврического района Омской области дала положительное заключение по иску местной жительницы. С коммерческой организации взыщут компенсацию морального вреда после сильной тряски в рабочем автомобиле. Как пояснили в ведомстве, в неприятной поездке в апреле 2025 года женщина повредила спину.
Во время движения автомобиля сибирячка почувствовала дискомфорт в области позвоночника. В тот же день при выполнении трудовых обязанностей она поднимала и переносила тяжелые мешки с продукцией без обеспечения необходимых мер безопасности со стороны работодателя. Комплекс этих обстоятельств привел к стойкому расстройству здоровья женщины. Пациентке потребовались длительное лечение и реабилитация.
В суде было доказано, что организация не соблюдала требования трудового законодательства. С ответчика постановили взыскать в пользу истицы 367 тысяч рублей.
