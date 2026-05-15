Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 мая 2026 3:35

Жительница Омской области повредила позвоночник при тряске в машине

Женщина взыскала 367 тысяч рублей в качестве компенсации
Анна Ковалёва
После неприятной поездки женина таскала на работе тяжелые мешки, что усугубило проблему со спиной

После неприятной поездки женина таскала на работе тяжелые мешки, что усугубило проблему со спиной

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Таврического района Омской области дала положительное заключение по иску местной жительницы. С коммерческой организации взыщут компенсацию морального вреда после сильной тряски в рабочем автомобиле. Как пояснили в ведомстве, в неприятной поездке в апреле 2025 года женщина повредила спину.

Во время движения автомобиля сибирячка почувствовала дискомфорт в области позвоночника. В тот же день при выполнении трудовых обязанностей она поднимала и переносила тяжелые мешки с продукцией без обеспечения необходимых мер безопасности со стороны работодателя. Комплекс этих обстоятельств привел к стойкому расстройству здоровья женщины. Пациентке потребовались длительное лечение и реабилитация.

В суде было доказано, что организация не соблюдала требования трудового законодательства. С ответчика постановили взыскать в пользу истицы 367 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что жительница Омска смогла доказать в суде, что займ на 3 тысячи рублей оформили мошенники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чиновники из региона 40 лет не принимали мер к ликвидации стихийных свалок

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru