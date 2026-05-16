В Омской области 60% вызовов пожарных оказались ложными

Прежде чем набирать 101, стоит убедиться в наличии реальной угрозы Фото: Анна МАРТЫНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области пожарные чаще выезжают на ложные вызовы, чем на реальные возгорания. Как сообщили в ведомстве, пожарно-спасательные подразделения области с января осуществили 1125 выездов по сообщениям, которые впоследствии оказались ложными. При этом на реальные пожары огнеборцы выезжали свыше 1685 раз. Таким образом, доля ложных вызовов превысила 60% от общего числа выездов.

«В то время, когда огнеборцы реагируют на ложные вызовы, кому-то действительно могла понадобиться экстренная помощь спасателей», — отметили в МЧС.

Ложные вызовы подразделяются на два типа. Ошибочные — когда за пожар принимают водяной пар, дым от огневых работ или другие визуально похожие явления — не влекут административной ответственности. Преднамеренные звонки подпадают под действие статьи 19.13 КоАП РФ и караются штрафом.

Отдельной проблемой остаются звонки от несовершеннолетних. В таких случаях к ответственности привлекают родителей или законных представителей детей. В ведомстве подчеркнули: все телефонные обращения, независимо от типа номера, фиксируются техническими средствами, и установить личность нарушителя не составляет труда.

Специалисты призывают жителей Омской области ответственно подходить к использованию экстренных служб. Прежде чем набирать 101, стоит убедиться в наличии реальной угрозы — это поможет пожарным своевременно прибыть к тем, кто действительно нуждается в помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омской области бывший уголовник устроил стрельбу из карабина по человеку

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru