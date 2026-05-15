В Омской области бывший уголовник устроил стрельбу из карабина по человеку

Ранее судимый житель Тюкалинска устроил переполох в городе, совершив среди белого дня несколько выстрелов из охотничьего карабина.

Жители города Тюкалинска были ошарашены несколькими громкими выстрелами, случившимися днем, 13 мая, на площади перед популярном среди местных автолюбителей СТО. «Ковбойскую разборку» учинил ранее судимый местный житель, который таким образом решил наказать обидевшего его знакомого.

Ссора 37-летнего жителя Тюкалинского района с 49-летним оппонентом достигла своего апогея 13 мая. Ранее судимый тюкалинец решил попросту застрелить своего обидчика из охотничьего карабина. Словно герой американского фильма в стиле «вестерн», он заявился среди белого дня с оружием на площадку с популярной у местных жителей СТО, и стал палить из карабина по мужчине, у которого с ним произошел конфликт. После стрельбы тюкалинский «ковбой» прыгнул в автомобиль и поехал по трассе в сторону города Называевск.

В Следственном Управлении СК Российской Федерации по Омской области сообщили, что агрессор был задержан преследовавшими его сотрудниками полиции. Карабин и патроны у него были изъяты. В настоящее время задержанный допрошен следователем, фигуранту предъявлено обвинение в покушении на убийство человека. О состоянии мужчины, по которому велась стрельба, в правоохранительном ведомстве не уточнили.

