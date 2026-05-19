Две 13-летние девочки пострадали в ДТП со скутером в Омском районе

Мать несовершеннолетней водительницы оштрафовали за передачу управления транспортным средством лицу без прав

В Омском районе полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором травмы получили двое подростков. Инцидент произошел накануне около 18:30 в селе Розовка на улице Дорожной.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 48-летний водитель автомобиля Toyota Camry при выполнении разворота не уступил дорогу и столкнулся со скутером «Спорт». Двухколесной техникой управляла 13-летняя девочка, вместе с ней ехал пассажир — мальчик 2012 года рождения.

В результате удара медицинская помощь потребовалась обоим несовершеннолетним. В ходе проверки установлено, что скутер принадлежит отцу несовершеннолетней водительницы.

В отношении матери школьницы составлен административный протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Правоохранительные органы напоминают родителям об ответственности за безопасность детей. Эксплуатация мототранспорта несовершеннолетними без соответствующего допуска и защитной экипировки создает прямую угрозу их жизни и здоровью.

