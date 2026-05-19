Тюкалинскому банному убийце увеличили тюремный срок на три года — до 11 лет

Фигурант заявил, что расправился с женщиной из-за прозвучавших оскорблений. Фото: прокуратура Омской области

19 мая прокуратура Омской области сообщила об итогах апелляционного рассмотрения дела 43-летнего местного жителя. Ранее Тюкалинский горсуд признал его виновным по части 1 статьи 105 УК РФ — «Убийство». В июне 2025 года неоднократно судимый мужчина в пьяном угаре вонзил нож в грудь знакомой в бане одного из домов. Женщина скончалась. Сначала фигуранта отравили в колонию строгого режима на 8 с половиной лет, но позже прокуратуре удалось добиться ужесточения наказания.

Место кровавой расправы. Фото: прокуратура Омской области

Подсудимый частично признал вину. Он пояснил, что разозлился из-за оскорблений и «в сердцах» схватил то, что было под рукой — нож. Заявил, что умысла на убийство не имел. Наказанием для мужчины стала не только тюрьма. Его обязали выплатить родственникам погибшей по 800 тысяч рублей в счет морального вреда. Кроме того, прокуратура сочла озвученный срок недостаточно продолжительным и оспорила приговор. Судебная коллегия по уголовным делам омского облсуда согласилась с доводами гособвинителя. В итоге устроившего банную резню сибиряка отправили в ИК на 11 лет 6 месяцев — приговор уже вступил в законную силу.

После выхода из тюрьмы для мужчины будет действовать дополнительное ограничение свободы.

