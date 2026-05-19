В апреле цены в Омской области впервые в этом году пошли вниз

Омскстат посчитал, что цены в регионе снизились... Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

По данным официальной статистики, в апреле 2026 года потребительские цены в регионе снизились на 0,1 %. Как сообщил Омскстат, это первая дефляция с начала года. Для сравнения: в апреле прошлого года наблюдался обратный процесс — тогда инфляция составила плюс 0,2 %.

В сегменте продовольствия, по данным ведомства, средний уровень цен уменьшился на 0,2 %. Основной вклад внесла плодоовощная продукция: овощи подешевели сразу на 7,1 %, фрукты — на 0,5 %. Кроме того, заметно снизились цены на сырокопченые колбасы, соленую сельдь (филе), сливочное и оливковое масло, мясные полуфабрикаты, молоко и молочную продукцию, а также кондитерские изделия. Однако не обошлось и без подорожаний: выросли цены на мороженую рыбу (кроме сельди), соль, соусы и специи, маргарин, сахар, вареные колбасы, безалкогольные напитки и мясо.

Сфера услуг в апреле стала доступнее в среднем на 0,3 %. Такая динамика объясняется удешевлением зарубежных туристических поездок и снижением стоимости проезда в плацкартных вагонах поездов дальнего следования. Также уменьшилась плата за интернет, обслуживание потребительских кредитов и аренду квартир. В то же время подорожали аренда банковских ячеек, проживание в отелях категории три-пять звезд, билеты в купейные вагоны, курьерская доставка, путевки в дома отдыха, а также годовой полис КАСКО.

Непродовольственные товары, напротив, показали рост — в среднем на 0,3 %. В основном это произошло за счет удорожания чулочно-носочных изделий, персональных компьютеров, постельного белья, стиральных машин и холодильников. Продолжали взлетать в цене легковые автомобили и моторное топливо. При этом снизились цены на срезанные цветы, роботы-пылесосы, фотоаппараты, меха и меховые изделия, телевизоры и мужскую обувь.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омской области принудительно изъяли почти 70 гектаров заброшенной пашни

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru