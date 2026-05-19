В Омской области принудительно изъяли почти 70 гектаров заброшенной пашни

Изъятые земли уже больше похожи на лес, чем на поля. Фото: Россельхознадзор по Омской области

С начала 2017 года и по май 2026-го суды Омской области приняли решения об изъятии семи земельных участков сельхозназначения общей площадью 69,47 гектара. Процедуру инициировал Россельхознадзор по Омской области.

Как сообщили в надзорном ведомстве, все они располагаются в Омском, Полтавском и Шербакульском районах. Причинами для столь радикальной меры стало многолетнее бездействие собственников. Земли не использовались по назначению от трех до девяти лет, заросли сорняками и молодыми деревьями. Кроме того, владельцы игнорировали ранее выданные предписания и неоднократно привлекались к штрафам по статьям 8.7 и 8.8 КоАП РФ —«Нарушение правил землепользования и невыполнение обязанностей по рекультивации».

К примеру, в 2026 году суд удовлетворил иск об изъятии надела в Омском районе, принадлежавшего двум женщинам. Проверка показала, что более 80 % его площади покрыто сорной растительностью. Предписание устранить нарушения исполнено не было, а сами собственницы уже получили административные взыскания. Теперь участок выставят на торги. На данный момент в судебных инстанциях находятся иски об изъятии еще двух участков общей площадью 43 гектара. Ответчиками выступают индивидуальный предприниматель из Седельниковского района и частное лицо из Калачинского района.

Все конфискованные земли переходят в государственную собственность и в дальнейшем вовлекаются в оборот через публичные торги. При этом новые владельцы обязаны использовать наделы строго по целевому назначению — для сельскохозяйственного производства.

