Абрикосово-клубничная путаница: в Омск пытались завезти фрукты с сертификатом на ягоду

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Омской области

17 мая в Омской области, на фитосанитарном посту «Черлакский», был остановлен большегруз из Казахстана. В нем обнаружили странное содержимое. В сертификате указывалось, что перевозится клубника, однако выглядела она как абрикос. Об этом случае рассказали в регуправлении Россельхознадзора.

Более тонны свежих фруктов, произведенных в Бишкеке, так и не попали в сибирский регион. Грузовик пришлось развернуть, поскольку сведения в документах не соответствуют действительности и подтвердить карантинную безопасность продукции не удалось. Перевозчика привлекли к административной ответственности в рамках статьи №10.2 КоАП Российской Федерации. Ему выписан штраф.

С января 2026 года это уже 11-й случай непропуска транспортных средств с подкарантинным продукцией на омском участке границы. Общий вес недопущенных грузов из Казахстана и Киргизии составил 167,6 тонны.

Напомним, ранее мы рассказали о попытке ввоза в регион самых опасных вредителей из Узбекистана и Казахстана.

