Общество14 мая 2026 11:08

Потенциальных омских водителей пугают ужесточившимся экзаменом на получение прав

В случае использования жителями Омска электронных или иных шпаргалок на теоретическом или практическом экзамене, возможность повторной проверки знаний будет для них перенесена на целый год
Вадим Андреев
Получить омичам права на управление автомобилем или мотоциклом с мая станет сложнее.

Получить омичам права на управление автомобилем или мотоциклом с мая станет сложнее.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Госавтоинспекция Омской области сообщила об вступлении с 12 мая 2026 года изменений в правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами. Ужесточение правил коснется, как теоретической, так и практической части экзаменов.

С 12 мая 2026 года, на территории Омской области вступили в силу изменения в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Отныне практический экзамен на право управления автомобилем или мотоциклом назначается не позднее 60 календарных дней со дня сдачи теоретического экзамена. Не сдавшим практический экзамен в полугодовой срок со дня сдачи теоретического экзамена, теперь будет назначаться повторный теоретический экзамен. Это испытание должно будет проводится по новым правилам не позднее 30 календарных дней со дня окончания установленного 6-месячного срока.

С особой жесткостью новые поправки коснуться тех омичей, которые попытаются использовать при сдаче теоретического или практического экзамена нелегальными вспомогательными средствами. К шпаргалкам будут отнесены средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительная техника, справочные материалы. В случае поимки омичей, использующих перечисленные средства подсказок, результаты экзаменов будут аннулированы. А в случае, если водительское удостоверение уже получено нарушителем, оно также будет подлежать изъятию. В случае аннулирования следующий экзамен назначается не ранее, чем через 12 месяцев.

Водитель «Мазды» протаранил пассажирский автобус в Омске

