Потенциальных омских водителей пугают ужесточившимся экзаменом на получение прав

Получить омичам права на управление автомобилем или мотоциклом с мая станет сложнее.

Госавтоинспекция Омской области сообщила об вступлении с 12 мая 2026 года изменений в правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами. Ужесточение правил коснется, как теоретической, так и практической части экзаменов.

С 12 мая 2026 года, на территории Омской области вступили в силу изменения в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Отныне практический экзамен на право управления автомобилем или мотоциклом назначается не позднее 60 календарных дней со дня сдачи теоретического экзамена. Не сдавшим практический экзамен в полугодовой срок со дня сдачи теоретического экзамена, теперь будет назначаться повторный теоретический экзамен. Это испытание должно будет проводится по новым правилам не позднее 30 календарных дней со дня окончания установленного 6-месячного срока.

С особой жесткостью новые поправки коснуться тех омичей, которые попытаются использовать при сдаче теоретического или практического экзамена нелегальными вспомогательными средствами. К шпаргалкам будут отнесены средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительная техника, справочные материалы. В случае поимки омичей, использующих перечисленные средства подсказок, результаты экзаменов будут аннулированы. А в случае, если водительское удостоверение уже получено нарушителем, оно также будет подлежать изъятию. В случае аннулирования следующий экзамен назначается не ранее, чем через 12 месяцев.

