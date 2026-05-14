Водитель «Мазды» протаранил пассажирский автобус в Омске

В салоне автобуса находились восемь пассажиров. Фото: УМВД России по Омской области

Сегодня в октябрьском округе произошло серьезное ДТП с автобусом. Утром 14 мая водитель автомобиля «Мазда» 1987 года рождения в районе дома № 17А по улице Петра Осминина выехал на полосу встречного движения. Подробности рассказали в региональном УМВД.

После опасного маневра водитель допустил столкновение с встречным автобусом, который следовал по маршруту № 73 под управлением мужчины 1967 года рождения. Автобус от удара снесло к обочине.

В результате аварии медицинская помощь понадобилась водителю легковушки. В салоне автобуса в момент происшествия находились восемь пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался.

Сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства и причины случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать правила проезда перекрестков и не выезжать на встречную полосу без необходимости, а пассажирам общественного транспорта — пристегиваться ремнями безопасности при их наличии.

