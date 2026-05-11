Высаживать рассаду в такую погоду пока рано Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Рабочая неделя начнется в Омской области с сильного похолодания и ночных заморозков. Прогноз на три дня, с 12 по 14 мая, опубликовало Обь-Иртышское УГМС.

По данным синоптиков, в ночь на 12 мая температура опустится до +2…+3 градусов, будет дуть сильный юго-западный ветер, местами возможны порывы до 15-20 м/с. Дневная температура составит +8…+13 градусов, по северу области — +3…+8, возможны небольшие осадки.

Еще сильнее похолодает в ночь на 13 мая. По северо-востоку области возможны ночные заморозки до – 2…-7 градусов. В Омске и южных районах — - 2…+3. Дневная температура среды составит +12…+17 градусов. Ветер северо-восточный от 5 до 10 м/с, осадков в этот день не ожидается.

В ночь на четверг, 14 мая, ожидается – 2…+3 градуса, но на северо-востоке области, по прогнозам синоптиков, снова будет значительно холоднее — -2...-7. Днем на улице потеплеет до +14…+19 градусов, по северо-востоку — +9…+14. Осадков в этот день снова не будет. Порывы северо-восточного ветра составят 5-10 м/с.

Ранее КП-Омск сообщала, что во время ураганного ветра в городе упал козырек дома.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru