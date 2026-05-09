Услуги похорон в Омской области оказались самыми дорогими в Сибирском округе

Омичам приходилось выкладывать за похороны в 2025 году самую большую среди городов СФО сумму. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Омская область оказалась в лидерах среди сибирских регионов по стоимости ритуальных услуг по итогу 2025 года. Средняя стоимость похорон в Омской области составила 116,7 тысяч рублей, тогда как средняя цена на эти услуги в регионах Сибири была не превышала в минувшем году 60 тысяч рублей.

Любопытной информацией поделился канал «Похоронный траст» в мессенджере МАХ о стоимости ритуальных услуг в Сибирском федеральном округе. По его данным, которые основываются на информации «Росстата», дороже всего похороны в Сибири, в минувшем году, обходились жителям Омской области — 116,7 тысяч рублей. На втором месте, с большим ценовым отставанием, прощались со своими покойниками жители Кузбасса — 71,2 тысячи рублей. И на третьем месте по стоимости похорон оказался Алтайский край — 63,7 тысяч рублей.

Интересно, что в более развитых и богатых сибирских регионах, похоронить человека оказалось куда дешевле, чем в Омской области. Так в 2025 году похороны в Новосибирской области обходились, в среднем, в 51,7 тысячи рублей, а в Красноярском крае — всего в 42,9 тысячи рублей. Совсем недорого проститься с покойником можно было в минувшем году в Республике Алтай (21,6 тысяч рублей), в Хакасии (25,3 тысячи рублей) и в Республики Тыва (32,1 тысячи рублей). А средняя стоимость похорон в регионах Сибири за 2025 год составила 59 716 рублей 10 копеек. Это почти на 20 тысяч рублей ниже средней цены по России, отмечают авторы канала «Похоронный траст».

