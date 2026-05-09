В Омске обманули продавца на 1,2 миллиона рублей, уговорив ее поиграть на бирже

Омичка радостно смотрела на ежедневный рост ее доходов, но в итоге «биржа» лопнула, оставив женщину без копейки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Очередной жертвой киберпреступников стала 42-летня омичка, работающая продавцом в одном из городских магазинов. Женщине попалось объявление в интернете, предлагающее супердоходное дело и она решилась на миллионную инвестицию.

Огромную по меркам простого обывателя сумму потеряла 42-летняя омичка, работающая продавцом в одном из магазинов Омска. Женщина нашла в интернете привлекательно предложение о дополнительно заработке, который не требовал практически никаких усилий. Нужны были только деньги, чтобы на них купить «ликвидные акции» — так объяснил омичке любезный человек, откликнувшийся на ее заявку. Представившийся «брокером» неизвестный обрисовал по телефону очарованной женщине все перспективы будущего богатства и тут же предложил как можно скорее внести деньги на «личный счет».

Поверившая в финансовое чудо женщина каждый день наблюдала в интернете красивую картину роста ее будущих доходов и не в силах побороть свою алчность, продолжала вкладывать в свое «брокерство» дополнительные суммы. А когда омичка внесла в общей сложности 1 158 000 рублей, и попыталась вывести якобы накопленную на ее счете прибыль, «биржа» закрылась, а хозяйку внушительного «брокерского счета» попросту заблокировали в телефоне и мессенджере. Только после этого продавец поняла, стала жертвой банального обмана, и обратилась за помощью в полицию.

