Настоящий полковник: омич Иван Безиков больше 40 лет стоял на страже закона

Офицерская выправка и ясность мыслей: ветеран омского УФСИН Иван Безиков до сих пор ведет активную жизнь. Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области

Больше сорока лет стоял на страже закона и охранял омичей от действий преступников Иван Безиков — вначале службы он успешно ловил бандитов, а после также успешно их перевоспитывал. Крепкое рукопожатие, офицерская выправка и ясность мыслей: таким предстал перед корреспондентом КП-Омск ветеран омского УФСИН, полковник в отставке Безиков. Несмотря на свои годы — 13 мая ему исполнится 88 лет — Иван Александрович ведет активную общественную деятельность и живет как в юности: по совести и по справедливости.

«Великую Отечественную войну невозможно забыть»

Иван Александрович родился в 1938 году в селе Колесовка Пензенской области. И хотя его малая родина находилась далеко от фронта, он до сих пор прекрасно помнит свою причастность к этой человеческой трагедии. Дело в том, что рядом с селом находилась узловая железнодорожная станция, через которую — на Запад и Восток — шли воинские эшелоны.

«Мои первые впечатления о войне датируются 1943 годом, — рассказывает Иван Безиков. — С фронта через нашу станцию провозили раненых на Восток, по дороге распределяя по госпиталям. Я, пятилетний мальчишка, ходил на станцию со своим старшим братом. Ярко помню, что солдаты выглядели очень изможденными, и даже мы, маленькие дети, понимали, как было нелегко им воевать. Помню, что нашим раненым ребятам очень хотелось простого, гражданского общения: даже нам, малышам, они задавали взрослые вопросы на тему не встречали мы на станции их земляков? А с Востока страны, на фронт, шли составы с техникой. Помню, что я очень удивлялся тому факту, что в каждом вагоне находится часовой: я ведь думал, как и все советские дети, что враги у моей Родины могут быть только за пределами ее границы. Брат мне тогда сказал слова, ставшие в моей жизни пророческими: «Вырастешь — узнаешь, почему и здесь, в СССР, надо вагоны охранять». А еще я хорошо запомнил особое последствие войны. Отец мой воевал, как и все взрослые мужчины нашего села. А когда стали возвращаться земляки с фронта, у нас в селе появилось необычное приветствие. Вначале фронтовики, а после и мы — дети войны — не жали традиционно руку при встрече. Мы поднимали сжатый кулак на уровень плеча и громко говорили друг другу: «Мы — Победители!». Да разве я и оставшиеся мои сверстники могут забыть эту великую гордость за нашу страну и наших героических воинов? Нет, не могут!».

Фронтовик-отец стал первым авторитетом и примером для маленького Вани. Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области

Тогда же маленький Ваня разгадал для себя загадку феномена, которому по сей день удивляется весь мир: как без посторонней помощи страшно ослабленная и лишенная огромного числа мужчин наша страна сумела в кратчайший срок восстановить все, что разрушили фашисты. В его селе немногочисленные фронтовики объединились в строительную бригаду и этим коллективом, бесплатно и в свое свободное от колхозной работы время ремонтировали, а то и отстраивали заново дома односельчанам. Сейчас, в наше «коммерческое» время, это представить трудно, но в те годы именно таким людьми с большой буквы были мужики нашей страны, прошедшие все ужасы самой страшной в истории человечества войны.

Из холодильного цеха в милицию

После 7 класса своей сельской школы Иван поступил в ремесленное училище и получил редкую для тех лет специальность — механика по промышленным холодильным установкам. По существовавшему в то время обязательному распределению он попал в 1956 году на омскую птицефабрику, располагавшуюся в Старом Кировске. Парнем Иван был толковым и освоил профессию прилежно, что давало ему блестящие перспективы карьерного роста. Но однажды он побывал на комсомольском собрании, которое среди фабричной молодежи проводил местный участковый милиционер. Сотрудник правоохранительных органов попросил комсомольцев вступить в народную дружину предприятия, целью которой была борьба с фабричными расхитителями. Иван, живший с детских лет по «фронтовому закону» совести и справедливости, без малейшего сомнения вступил в ряды дружинников.

Комсомольское собрание изменило судьбу Ивана, превратив парня из механика в милиционера. Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области

«Для меня было удивительным открытием, что в очень непростое и голодное время ворами на нашей фабрике были не нуждающиеся в еде люди, — говорит Иван Александрович, — а те «элементы», которые тащили с птицефабрики продукцию ради того, чтобы продать ее на рынке, а деньги — пропить. Вот с этими нарушителями мы, комсомольцы 50-х, начали бескомпромиссную борьбу. Наверное, получалось у меня неплохо, так как спустя три года после обязательной отработки на предприятии, меня пригласили в 1959 году на работу в милицию. Зарплата у постового милиционера была почти в три раза меньше, чем я получал на птицефабрике, но я тогда понял, что стоять на страже закона и защищать своих сограждан — это и есть мое призвание. Спустя короткое время я закончил трехмесячные милицейские курсы, получил табельное оружие — тогда это был пистолет «ТТ», и стал работать постовым милиционером. В то время преступления были в основном имущественного характера — воровство с предприятий и квартирные кражи. Вместе со мной служили фронтовики, на которых мы, молодое поколение, равнялись. Это были очень смелые и очень честные, порядочные люди, которых уважало население и жутко боялись преступники».

Показательная история об одном преступлении из тех времен хорошо запомнилась молодому милиционеру Ивану Безикову. В один из дней его коллега-фронтовик выследил нагло «работающего» на территории Кировского округа матерого рецидивиста. Уголовник оказал сопротивление и был застрелен упомянутым сотрудником милиции. И его не только не отстранили от выполнения служебных обязанностей в связи различными расследованиями, а показательно поощрили за проявленное мужество. Буквально на следующий день слух о смелом поступке милиционера распространился по всему району. И вот ведь что интересно: простые омичи перестали бояться ходить по улицам, а преступники тут же и надолго свернули свою бурную активность.

Направили в УФСИН

Омское Управление исправительно-трудовых учреждений в конце 70-х годов прошлого столетия испытывало кадровый голод. Причем, нужны были не абы кто, а высококлассные специалисты из числа оперативных работников. В один из дней 1977 года, в отдел кадров УВД был вызван майор милиции Безиков на важный разговор.

«Начальник кадровой службы сказал, что меня, как опытного оперативника, направляют на новый участок работы в УИТУ — так называлось в то время ведомство, которое контролировало деятельность тюрем и колоний, — делится Иван Александрович. — Я, конечно же, был удивлен новым назначением: абсолютно другой, и более сложный режим работы, совершенно незнакомые люди и не понятный мне в то время подход к своим обязанностям. Но мы были дисциплинированными — руководство сказало: «Нужно», я ответил «Есть!» и отправился служить на новое место. Оказалось, что больших сложностей мне не пришлось испытывать. Дело в том, что «контингент», с которым мне пришлось работать, был мне знаком как в прямом — многих из них я сам ловил и отправлял в суд по долгу прежней службы, так и в переносном смысле — психология преступников примерно одинакова и поэтому предсказуема. Но был один случай, когда мне пригодился весь мой огромный опыт и огромное терпение. В одной из омских колоний случилась большая свара между заключенными. В драке участвовали почти 200 человек, одного из них убили. Меня назначили расследовать это дело спустя 1,5 месяца после происшествия. Понимаете, какие были трудности? Все участники уже сговорились и придумали версии своей невиновности. А я воспринял это задание как «спортивный вызов» своему профессионализму. Применяя школьный предмет «Черчение», я на ватмане разбил карандашом на квадраты-сектора площадь того места, где произошло побоище, и монотонно, в течение нескольких месяцев, вызывал и опрашивал участников массового побоища. Мне они должны были показать, в каком месте камеры они находились во время драки. И вот из этой «тонны» намеренно и невольно запутанных рассказов, я извлек «жемчужину» вранья — то несоответствие в показаниях, которое и помогло выявить виноватого. И это, пожалуй, был самый яркий случай в моей карьере».

Полковник УФСИН Иван Безиков имеет за плечами 29 лет безупречной службы со множеством наград и поощрений. Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области

В своем рассказе, с упоминанием единственного «самого яркого случая», бывший оперативник УФСИН Иван Безиков сильно скромничает. На самом деле, за его 29 лет безупречной службы в пенитенциарной системе он получил более тридцати денежных премий — это помимо множества грамот и благодарственных писем. А такое денежно-премиальное поощрение в советское время давалось только за очень существенные служебные успехи.

По-прежнему в строю

«Не стареют душой ветераны» — эти слова поэта Якова Белинского, ставшие названием одной из самых душевных советских песен, можно смело отнести к текущей жизни полковника в отставке Ивана Александровича Безикова. В данный момент ветеран омской системы УФСИН активно помогает своим коллегам. Принимает участие в общественной жизни Управления. Проводит патриотические лекции с личным составом, является наставником у молодых сотрудников.

В 2024 году Иван Александрович узнал, что некоторые его бывшие коллеги получают очень незначительную пенсию. И в этом же году, на конференции бывших сотрудников ведомства, он предложил по возможности взять шефство над малоимущими пенсионерами-сослуживцами. Инициативу руководство омского УФСИН одобрило и распорядилось выделять в дни посещения подшефных служебный автомобиль. В качестве почина он взял на себя обязанность по заботе об одной из женщин — регулярно носил ей продуктовые наборы и как мог помогал по ей дому в свои визиты, вплоть до ее смерти. Сейчас Иван Александрович взял шефство над еще одной бывшей сотрудницей УФСИН и уже готовится нанести ей праздничный визит в День Победы.

Иван Александрович счастлив в своей большой семье, в которой уже подрастает его правнук. Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области

Не остался в стороне полковник Безиков от текущих событий: вместе с женой они регулярно выделяют из своих пенсий значительные суммы на помощь участникам СВО. Свою бурную пенсионную жизнь Иван Александрович объясняет неким душевным стальным стержнем, который появился у него с детства, когда он рос в окружении пришедших с войны односельчан. У них слова никогда не расходились с делом, а без дела они жить не могли. Поэтому и живет полковник Безиков так, как завещали отцы — в полезном для общества труде, по совести и по справедливости.

