Водителям и пассажирам рекомендуется ознакомиться со схемой заранее. Фото: дептранс администрации Омска

Администрация города сообщила о временном перекрытии ряда центральных улиц в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Ограничения для всех видов транспорта будут действовать 9 мая с 7:30 до 16:00.

В указанный период ряд маршрутов общественного транспорта изменит трассы движения.

Троллейбусы

- Маршрут № 2 отменяется полностью.

- Троллейбус № 4 будет следовать только на участке между остановками «ОНПЗ» и «СибАДИ».

- Маршрут № 8 организуют на отрезке от «Ул. Гашека» до «Железнодорожного вокзала».

Автобусы

Большинство автобусных маршрутов, проходящих через мост имени 60-летия Победы и прилегающие улицы, перенаправят в объезд. Общая схема изменений выглядит следующим образом:

- Для маршрутов № 28, 94, а также для № 23, 24, 64, 78, 95, 212, 470Н и других, следующих с моста в центр, предусмотрен проезд по улицам Фрунзе, Герцена и Гагарина с дополнительными остановками («Ул. Тарская», «Ул. Фрунзе», «Госпиталь», «Дом Туриста»). В обратном направлении они поедут по улицам Гусарова и Булатова.

- Маршруты № 34, 46, 62, 63 также скорректируют путь: в сторону центра — по Фрунзе и Герцена, обратно — с разворотом через Гусарова и Булатова.

- Автобусы № 394 и 424 (с улицы Красный Путь в Левобережье) направят через Кемеровскую, Волочаевскую и Фрунзе. В обратную сторону — по Фрунзе, Орджоникидзе, Кемеровской и Красному Пути.

- Маршрут № 343Н на обоих направлениях поедет по 7-й Северной и Герцена.

- Для автобусов № 20, 22, 25, 31Н, 33, 59, 66, 69, 73, 109, 110, 323, 335, 346, 514, следующих по улице Красный Путь, в обе стороны организуют движение по 7-й Северной, Герцена и Гагарина. При этом маршрут № 25 будет разворачиваться по улицам Думской, Жукова, Лермонтова и проспекту Карла Маркса.

Все перечисленные изменения временные и будут действовать только в период перекрытия. Пассажирам рекомендовано заранее ознакомиться с новыми схемами движения и учитывать их при планировании поездок.

