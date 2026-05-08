На трассе Омск—Тара инспекторы ДПС задержали нетрезвого инструктора по вождению

Инструктор подал своему ученику очень дурной пример. Фото: Госавтоинспекция по Омской области

В Омской области произошел вопиющий случай: мужчина, который должен был прививать ученику навыки безопасного вождения, сам сел в автомобиль с явными признаками опьянения. Инцидент зафиксирован на 54-м километре автодороги Тара – Усть-Ишим.

Как сообщили в УМВД по Омской области, экипаж ДПС остановил ВАЗ-2107. За рулем находился учащийся одной из автошкол, а на пассажирском сиденье — его наставник, мужчина 1968 года рождения. При беседе с инструктором полицейские обратили внимание на характерные признаки алкогольного опьянения: запах изо рта, невнятную речь и нарушенную координацию.

Сотрудники предложили мужчине пройти освидетельствование на месте с помощью алкотестера. Результат шокировал: 0,445 миллиграмма этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха — это почти двукратное превышение допустимой погрешности прибора. Сам инструктор попытался оправдаться тем, что якобы употреблял спиртное лишь накануне вечером. Однако итог проверки говорит об обратном.

Так как курсант автошколы не имел прав, де-юре автомобилем управлял инструктор. Его отстранили от управления транспортным средством. В отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». По российскому законодательству это грозит крупным штрафом и лишением прав на срок от полутора до двух лет.

Кроме того, автоинспекторы намерены проверить автошколу, в которой работает горе-инструктор. Правоохранители выяснят, как мужчина прошел медицинский осмотр перед началом рабочего дня и почему руководство не проконтролировало его состояние.

В Госавтоинспекции напоминают: садиться за руль в нетрезвом виде недопустимо ни при каких обстоятельствах, а когда речь идет об инструкторе, цена ошибки возрастает многократно — ведь он отвечает не только за свою жизнь, но и за безопасность совершенно неопытного водителя.

