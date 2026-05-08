Омское ГУ МЧС перешло на усиленный режим работы из-за праздников и риска пожаров

Риск возникновения ЧС сейчас увеличен. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

С сегодняшнего дня, 8 мая, по вторник, 12 мая, ГУ МЧС России по Омской области будет работать в усиленном режиме. Переход к такому регламенту необходим для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, риск возникновения которых повысился.

В праздничные дни может произойти больше, чем обычно, пожаров, дорожно-транспортных и водных инцидентов. Напомним, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Жителям запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить опасные работы.

В министерстве чрезвычайных ситуаций призвали омичей строго соблюдать перечисленные правила.

Ранее «Комсомольская правда — Омск» писала, что приставы снова опечатали взрывоопасный завод.

