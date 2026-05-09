Общество9 мая 2026 10:36

В Омской области отмечен рост вакансий и снижение активности соискателей

Всего за апрель 2026 года в Омской области работодатели открыли 10 тысяч вакансий — на 5% больше, чем в марте
Вадим Андреев
Работодатели ждут омичей на своих предприятиях, но потенциальные сотрудники не горят желанием идти на работу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Эксперты портала hh.ru проанализировали активность работодателей и соискателей в Омской области по итогам апреля. Наблюдается значительный рост вакансий в сферах «Рабочий персонал», «Строительство» и «Продажи и обслуживание клиентов».

По итогу анализа экспертов, на территории Омской области выявилась любопытная смена тренда в апреле по сравнению с мартом: рост числа вакансий и снижение активность соискателей. За апрель 2026 года в Омской области работодатели открыли 10 тысяч вакансий, что на 5% больше, чем в марте. Прирост числа вакансий зафиксирован в 18 из 28 профессиональных направлений. При этом наибольшее число вакансий в регионе в минувшем месяце было открыто для специалистов из таких профессиональных областей, как «Рабочий персонал» (29%), «Строительство, недвижимость» (24%), «Производство, сервисное обслуживание» (23%), «Продажи, обслуживание клиентов» (16%), «Транспорт, логистика, перевозки» (14%), «Домашний, обслуживающий персонал» (12%), «Розничная торговля» (9%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (7%), «Медицина, фармацевтика» (7%).

А вот активность омичей, желающих получить работу, в апреле была ниже, чем месяцем ранее. По данным аналитиков, объем открытых и обновленных резюме в Омской области снизился на 8%. Наиболее значительное снижение интереса к поиску новой работы продемонстрировали претенденты на должности в таких сферах, к «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (минус 16% резюме в апреле по сравнению с мартом), «Автомобильный бизнес» (минус 10%), «Транспорт, логистика, перевозки» (минус 10%), «Рабочий персонал» (минус 10%), «Медицина, фармацевтика» (минус 10%), «Домашний, обслуживающий персонал» (минус 10%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (минус 9%), «Сельское хозяйство» (минус 9%), «Продажи, обслуживание клиентов» (минус 9%), «Розничная торговля» (минус 9%) и «Юристы» (минус 9%).

На основании проведенного исследования, аналитики сделали следующий вывод: на фоне роста активности работодателей и одновременного снижения числа резюме, впервые в 2026 году в Омской области зафиксировано снижение индекса соотношения спроса и предложения. По итогам апреля он составил в регионе 10,2 резюме на вакансию, что на 1,5 п. п. ниже, чем в предыдущем месяце.

