8 мая 2026 9:51

Поможет ли омичам накопить деньги легализация оборота криптовалют?

Планы полностью легализовать такой оборот одобрило правительство России
Кирилл Янчицкий
Криптовалюта как средство накопления денег по сути бесполезна

Правительство РФ в самом конце марта одобрило пакет законопроектов о легализации обращения цифровых валют и цифровых прав, сообщили в Министерстве финансов. Пакет разработан в пределах плана мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики, они устанавливают требования к обращению криптовалют и правила доступа к ним для инвесторов.

Одобренные проекты запрещают операции с криптовалютами без регулируемых посредников. Но резиденты смогут с иностранных счетов приобретать цифровые активы за границей и переводить туда криптовалюты, купленные через российских посредников. Обо всех иностранных операциях резиденты должны будут сообщать ФНС. Госдума теперь должна принять этот пакет законов ближе к лету.

КП-Омск решила выяснить, как это может отразиться конкретно на омичах, просто работающих и бизнесменах, в том числе на работе бизнеса.

Против черных схем

Оценку сначала дал доцент кафедры «Экономика и организация труда» ОмГТУ Максим Мизя. По мнению эксперта, тем самым завершается долгий спор между регуляторами о том, что такое «цифровая валюта». Это важно, так как многие люди и компании фактически владеют криптовалютой, стейблкоинами, но правового поля под это не было.

«Легально купить криптовалюту невозможно, были только «серые» и «черные» схемы, что создает основания для исков со стороны правоохранителей и налоговой службы. Таким образом, упорядочивается определенная сфера экономической деятельности, появляется возможность легального владения криптоактивами и судебной защиты своих прав в России.

«Теперь точно закрепят, что криптовалюта это имущество, следовательно, ей нельзя рассчитываться на территории России, но можно получить имущественный вычет в 250 тысяч рублей по 3-НДФЛ», — отметил экономист.

Как считает Мизя, на омский бизнес этот закон окажет ограниченное влияние. Например, по причине того, что у нас в регионе дорогая электроэнергия, и майнинговый бизнес не получил большого распространения.

«Законодательство важно для компаний, осуществляющих экспортно-импортные операции с расчетами в криптовалюте, необходимо будет проверить соблюдение закона.

Криптовалюты это высокорисковый, неустойчивый актив с нулевой теоретической стоимостью, поэтому говорить о гарантиях здесь нельзя, но по крайней мере, появится легальная финансовая инфраструктура на смену объявлениям «обменяю наличные деньги на Bitcoin» без всяких гарантий. Гарантирует ли легализация что-то для тех, кто хочет увеличить сбережения за счет роста курса криптовалют в будущем? Регулятор ограничивает возможности для неквалифицированных инвесторов владеть более чем 300 тысячами рублей в криптоактивах через одного финансового посредника, чтобы хоть немного снизить риски для населения», — резюмировал Мизя.

Для сохранения сбережений не подходит

Также прогнозом и мнением с нами поделился бизнесмен и автор блога «Бизнес-хакер» Денис Моисеев.

«Криптоактивы не подходят для «сохранения сбережений», наоборот они используются для высокорисковых краткосрочных спекуляций, обхода санкций, совершения нелегальных транзакций. Для сбережений существуют реальные активы в виде золота, акций компаний, облигаций, недвижимости, любой из этих классов активов будет лучше криптовалют.

Легализация криптовалют в первую очередь нужна государству для учета, а не предпринимателю для сбережений. Я сам криптовалюту не держу и не планирую: сбережение предполагает предсказуемость, а крипта это волатильность, помноженная на неопределенность. Это не способ сохранить деньги, это способ с ними поиграть. Кто-то выигрывает, большинство — нет. В работе я это не использую, и планов нет. Не вижу задачи, под которую это был бы лучший инструмент. Знакомые предприниматели пользуются, но не как средством сбережения, а для обхода санкций в международных расчетах», — считает Денис.

По его оценке, это рабочая история для тех, у кого есть реальные платежи за границу, но это про логистику денег, а не про их преумножение

