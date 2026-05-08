Омичей просят не «спасать» случайно встреченных в лесу лосят и косулят

Если вы увидите в омском лесу крохотного лосенка или маленькую косулю, пройдите мимо, не подходя к детенышу. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

О том, что в лесах Омской области начали появляться лосята и косулята, заявили в региональном Управление по охране животного мира. В ведомстве настоятельно просят омичей, которые встретят малышей в природе, не пытаться их спасать или кормить.

«Весна в самом разгаре, и в лесах Омской области, как и в других регионах, начался период появления потомства у диких копытных. Уже сейчас можно встретить первых новорожденных лосят и косулят. Мы настоятельно просим омичей быть предельно внимательными и не совершать роковых ошибок. Когда люди видят в лесу одного лосенка или косуленка, первая реакция — «потерялся, надо спасать». Однако — это заблуждение, и оно опасно для жизни и здоровья малыша. В первые дни жизни детеныши диких животных очень слабы. По команде матери они затаиваются в траве или кустах, практически не двигаясь. Сама же лосиха или косуля держится неподалеку: пасется, отдыхает или уходит за кормом на несколько часов — иногда до суток. Это абсолютно нормальное поведение, а не признак того, что малыш брошен на произвол судьбы. Если вы выезжаете в леса Омской области на майские праздники, просто наслаждайтесь природой и не трогайте тех, кто, просто ждет свою маму», — говорится в сообщении Управления по охране животного мира Омской области.

В ведомстве дали омичам рекомендации на случай встречи в лесу детеныша парнокопытных. В частности, лучшей помощью малышам будет, если вы пройдете мимо. Не стоит подходить близко к детенышам. Не стоит их пытаться гладить и тем более — чем-то кормить. Если вы оказались в лесу с собакой — держите ее на привязи, так как она может наброситься на малыша. И главное: ни в коем случае не забирайте животное из леса! Это не спасение, а убийство. Дома вы не сможете обеспечить ему правильное питание — коровье молоко для косулят смертельно, а мать потом не примет обратно даже если вы решите вернуть найденыша.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омской области выявили огромную нелегальную свалку

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru