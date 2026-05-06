В Омской области выявили огромную нелегальную свалку

В Омском районе сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области выявили огромную нелегальную свалку. Биологические и бытовые отходы сваливаются вблизи поселка Ачаирский.
Свалку нашли с помощью беспилотника. Площадь загрязнения, по данным ведомства, составила 15 га. В том числе на участке обнаружены биологические отходы, представляющие потенциальную угрозу для распространения эпидемии: шкуры крупно-рогатого и останки мелкого рогатого скота. Также неизвестные сваливают туда строительный мусор, полиэтилен, шины и гнилой картофель. Кроме того, сливают на свалку и жидкие коммунальные отходы, которые откачивают из выгребных ям.
В Россельхознадзоре отметили, что свалка создает прямую угрозу эпизоотическому благополучию, она находится менее чем в километре от ближайшего животноводческого объекта.
Кроме того, в поселок Ачаирский, благодаря Ачаирскому монастырю, часто приезжают туристы, а вид свалки достопримечательности не украшает.
Материалы проверки Россельхознадзор направил в полицию и администрацию Омского района. Первое ведомство должно найти и наказать виновных в организации нелегальной свалки, чиновники районной администрации — принять меры к ее ликвидации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Омич попытался вывезти в Казахстан семена кукурузы и чай без документов
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru