В Омской области выявили огромную нелегальную свалку

Площадь загрязнения составила 15 га. Фото: Управление Россельхознадзора по Омской области

В Омском районе сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области выявили огромную нелегальную свалку. Биологические и бытовые отходы сваливаются вблизи поселка Ачаирский.

Свалку нашли с помощью беспилотника. Площадь загрязнения, по данным ведомства, составила 15 га. В том числе на участке обнаружены биологические отходы, представляющие потенциальную угрозу для распространения эпидемии: шкуры крупно-рогатого и останки мелкого рогатого скота. Также неизвестные сваливают туда строительный мусор, полиэтилен, шины и гнилой картофель. Кроме того, сливают на свалку и жидкие коммунальные отходы, которые откачивают из выгребных ям.

В Россельхознадзоре отметили, что свалка создает прямую угрозу эпизоотическому благополучию, она находится менее чем в километре от ближайшего животноводческого объекта.

Кроме того, в поселок Ачаирский, благодаря Ачаирскому монастырю, часто приезжают туристы, а вид свалки достопримечательности не украшает.

Материалы проверки Россельхознадзор направил в полицию и администрацию Омского района. Первое ведомство должно найти и наказать виновных в организации нелегальной свалки, чиновники районной администрации — принять меры к ее ликвидации.

