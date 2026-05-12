В Омске суд признал видео блогера с распаковкой товара рекламой

Арбитражный суд Омской области вынес решение по необычному делу.

Арбитражный суд Омской области вынес решение по необычному делу. К Фемиде с требованием отменить решение УФАС по Омской области обратилась омский блогер Асья Сивоконева. Она пыталась доказать, что ее видеоролики с распаковкой покупок в одной из запрещенных в России соцсетей, не являются рекламой.

Претензии УФАС вызвали два поста блогера. Первый ролик был размещен в сети еще в начале сентября прошлого года. Тогда УФАС решила, что Асья нарушила один из пунктов ФЗ «О рекламе» — разместила рекламу на информационном ресурсе организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации. Блогеру выписали предписание и административный штраф.

Во втором посте от 28 августа 2025 года Асья опубликовала видео с распаковкой купленной ею кисти для макияжа. Этот видеоролик УФАС снова признал рекламой — якобы он привлекал внимание пользователей к конкретному мастеру и студии перманентного макияжа.

В арбитраже Асья Сивоконева попыталась обжаловать упомянутые решения УФАС. Ранее девушка заявляла в СМИ, что ее дело станет первым в России. Атимонопольщики против требований блогера возражали.

Решение по делу судья Светлана Захарцева вынесла 6 мая. Как следует из карточки дела, в заявленных требованиях истице отказано. Аргументы суда пока неизвестны — мотивировочная часть решения еще не готова.

После у Асьи Сивоконевой будет десять дней на обжалование решения суда первой инстанции.

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru