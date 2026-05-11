Фото: ХК «Авангард»

Хоккейный «Авангард» провел в «G-Drive Арене» 11 мая пресс-конференцию об итогах сезона-2025/26, в котором он дошел до полуфинала, но там уступил в семи матчах «Локомотиву». На вопросы журналистов ответили генеральный менеджер клуба Алексей Сопин, капитан Дамир Щарипзянов и главный тренер Ги Буше.

И хотя Сопин впрямую не сказал, что клуб планирует оставить главным тренером на следующий сезон именно Буше (да и контракт у него именно на такой срок), общий смысл ответов о будущей работе и перспективах именно такой: канадец будет тренировать «ястребов» и в чемпионате-2026/27. Будем предполагать, что на намечающемся заседании совета директоров специалист представит свой план работы в будущем сезоне, чтобы показать, что внес корректировки, которые все же позволят как минимум выйти в финал Кубка.

«Можно говорить много, что мы сделали шаг вперед, что достаточно хорошо выступили в регулярном чемпионате, радовали болельщиков, но плей-офф оставил осадок и даже, знаете, не потому что против нас в полуфинале был чемпион, и были лучшие, и мы должны были выиграть, а потому что сама серия складывалась так, что все было очень близко, финал был рядом.

И, наверное, именно поэтому поражение в полуфинале оказалось таким болезненным. Где-то удача влияла, наверное, где-то она от нас отвернулась, но… будем работать, будем становиться сильнее, чтобы в следующем году порадовать болельщиков, сам клуб в целом, уже другим результатом, более успешным. Думаю, мы сделаем шаг вперед», — считает Сопин.

Также был вопрос о комплектовании состава игроков для следующего сезона. По словам Сопина, у ряда хоккеистов будет повышение контрактов, из-за этого возможны некоторые большие обмены. Хотя в целом радикальных изменений ему и «Авангарду» в целом не хотелось бы.

«Скорее будем делать точечные изменения. Да, есть игроки, у которых контракты до конца нынешнего сезона. Конкретных фамилий называть не хочется сейчас тоже, пока до 30 мая контракты всех игроков действуют, есть время с ними все обсудить, договориться и к чему-то прийти», — сообщил генменеджер.

А вот так оценил сезон Ги Буше:

«Я думаю, когда немного поутихнут эмоции, будет возможность оглянуться и оценить все, что мы проделали. Сезон был выдающимся, мы побили многие рекорды, причем по разным показателям.

Я рад видеть, что наши игроки серьезно выросли, и по отдельности, и как команда. Поэтому нужно выразить им уважения за такой рост, за их работу и проявление характера. Конечно, прогресс нужно отметить.

Если сравнивать опыт прошлого сезона и этого, то это абсолютно разные команды. Мы понимали, что нам необходимо расти, улучшаться, и приложили очень много усилий, сделали шаги к этому. В межсезонье пришло много новичков, все лето шла большая работа, Алексей Сопин не покладал рук, чтобы заполучить нужных игроков, которые бы приносили нам пользу.

… Чтобы стать чемпионом, ты должен заслужить это именно своей работой. Нужно это строить. Мы это и делали. К этому были приложены большие усилия игроков. Но еще больше работы нас ждет впереди».

Он уточнил, что цель в игровой концепции и селекции далее есть все та же: хорошо играть в силовой манере, выигрывать единоборства. В этом плей-офф «ястребы» играли с силовыми командами, как минимум двумя. Тут тренер имел в виду ЦСКА и «Локомотив». Если цель будет достигнута, можно будет играть на равных с «Локомотивом» или, например, «Ак Барсом».

Дамир Шарипзянов тоже высказался об итогах, но оговорился, что пока трудно трезво оценивать результат команды в чемпионате.

«Мало времени прошло, эмоции не улеглись.

Но лично у меня, у игроков, есть два пути: либо жалеть себя все лето далее, либо объективно говорить, что не получилось. И это вернет некую спортивную злость. И думаю, эти чувства не должны проходить до следующих игр навылет. Сейчас немного подлечимся и уже будем ждать нового плей-офф, думать, как наши чувства из прошедшего плей-офф направить в правильное русло», — высказался игрок.

Кроме того, 11 мая в арене клуба прошло закрытие сезона для болельщиков, где в том числе и они задавали любые интересные им вопросы игрокам и тренерам.

