В глазу у омички нашли живого клеща

Паразит спрятался между ресниц. Фото: минздрав Омской области

В минздраве Омской области рассказали о необычном клиническом случае. В глазу у омички врачи Офтальмологической больницы им. В. П. Выходцева нашли живого клеща.

С жалобами на боли в глазу в кабинет неотложной помощи больницы омичка обратилась после работы на даче. Женщина рассказала, что во время работы наткнулась на ветку и сначала не придала этому значения, вернулась домой, но боль только усиливалась.

Врач-офтальмолог провел обследование и с удивлением увидел, что на веко женщины между ресницами присосался клещ.

«В неотложку обычно попадают с травмами, с воспалениями, гнойными процессами, инородными телами. Но чтобы клещ прицепился прямо к веку — такое увидишь нечасто. И хотя с подобными случаями мы уже сталкивались, каждый раз извлечение паразита — сложная задача. Важно действовать предельно аккуратно, чтобы не повредить ткани и гарантированно удалить клеща целиком», — прокомментировал офтальмолог Алексей Новиков.

В случае с омичкой процедура удаления клеща прошла успешно — с ювелирной точностью медики извлекли паразита, не оставив в тканях никаких фрагментов. Удаленный клещ был отправлен на обследование, чтобы исключить вероятность заражения пациентки передающимися от клещей инфекционными заболеваниями.

В минздраве напомнили главное правило безопасности — не пытаться удалить клеща самостоятельно из таких специфических и труднодоступных мест как глаз. Правильно это может сделать только специалист.

«Пик активности клещей приходится в нашем регионе на май. Будьте предельно внимательны во время отдыха на природе», — предупредили омичей в минздраве.

