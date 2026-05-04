Синоптики прогнозируют переменную облачность, дожди во вторник и субботу, а также усиление ветра до 11 метров в секунду

Майские праздники в Омской области начнутся с контрастной погоды: в понедельник, 4 мая, температура воздуха днем поднимется до 21 градуса тепла, однако ночью столбики термометров опустятся до 3 градусов выше нуля. Осадков не ожидается, ветер юго-западный, 4–9 метров в секунду.

Уже во вторник, 5 мая, характер погоды изменится: днем ожидается до 21 градуса тепла, ночью — до 16 градусов. Пройдут дожди, количество осадков в жидком эквиваленте достигнет 5,9 миллиметра. Ветер южный, с порывами до 11 метров в секунду.

В среду, 6 мая, температура днем составит 22 градуса, ночью — 13 градусов тепла. Возможны кратковременные осадки до 1,9 миллиметра. Ветер западный, 5–11 метров в секунду.

К середине недели ожидается значительное потепление: в четверг, 7 мая, воздух прогреется до 25 градусов днем, ночью — до 13 градусов. Осадков не прогнозируется, ветер юго-западный, умеренный.

Пятница, 8 мая, станет самым теплым днем недели: синоптики обещают до 26 градусов выше нуля днем и до 14 градусов ночью. Погода будет благоприятной для прогулок и отдыха на природе, осадков не ожидается.

В выходные дни характер погоды вновь изменится. В субботу, 9 мая, температура снизится до 18 градусов днем и 11 градусов ночью, пройдут дожди — до 7 миллиметров осадков. В воскресенье, 10 мая, ожидается до 17 градусов тепла днем и до 4 градусов ночью, возможен небольшой дождь.

