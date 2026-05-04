Телефонные мошенники отправили 80-летнюю омичку на такси в Новосибирск

Только оказавшись без денег в чужом городе, омичка поняла, что ее обманули. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Почти на 2 миллиона рублей обманули телефонные мошенники омскую пенсионерку. Причем, 80-летнюю старушку киберпреступники отправили с частью денег в Новосибирск на такси — там деньги у нее забрал неизвестный курьер.

Новую форму передачи денег отрабатывают на омичах телефонные мошенники. Чтобы затруднить работу полиции и запутать следствие, преступники отправляют свою жертву для передачи денег курьеру в другой регион. Именно по такой «транспортной» схеме обманули в минувшие выходные омскую пенсионерку. Проблема началась после того, как 80-летняя жительница Центрального округа ответила на звонок с неизвестного номера. Звонивший представился работником омского Отделения Социального Фонда, и рассказал, что пенсионерке причитается дополнительная выплата. А для того, чтобы ее оформить, пожилой омичке надо продиктовать код из смс.

Дальше «развод» старушки пошел по отработанной мошенниками схеме. Омичке стали названивать «дознаватель управления по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом» и «сотрудник ФСБ». Женщину традиционно запугали уголовным делом и заставили собрать все деньги для «декларирования». Сумму в размере 1 260 000 рублей пенсионерка передала курьеру, подъехавшему к ее дому. Но после мошенники решили обезопасить своего курьера и запутать следствие. Пенсионерке сказали, что оставшуюся после первой «декларации» сумму — 590 000 рублей, она должна передать «правоохранителю» в Новосибирске. Бабушке вызвали оплаченное такси, которое увезло ее в совершенно незнакомый ей город. После того, как омская пенсионерка передала деньги курьеру мошенников в Новосибирске, с ней тут же прекратили общение. Только в этот момент, находясь в чужом городе, омичка поняла, что ее обманули и пошла в полицию. Общая сумма потерянных бабушкой средств составила 1 850 000 рублей.

Почта: egenia.demina@phkp.ru