Возгорание началось вечером. Фото: Кирилл Янчицкий.

2 мая крупный пожар начался и далее продолжается на мусорном полигоне в Калачинске. Об этом в том числе написала местная очевидица в паблике «Омск ВК | — Жизнь города — Новости — ЧП — ДТП»

Депутат Совета района Виталий Поддубиков на своем Телеграм-канале уточнил, что возгорание началось вечером. По его словам, подобные инциденты случаются на свалке регулярно, примерно раз в год. При этом она продолжает принимать значительную часть мусора со всей области, вплоть до 25%.

Депутат добавил, что огонь уже распространился на находящиеся рядом лесные участки, из-за сильного ветра площадь пожара растет. Горение сопровождается плотным дымом и вредными выбросами.

Кроме того, по данным единой дежурно-диспетчерской службы Калачинского района для ликвидации возгорания привлечены силы и средства администрации района. Местным жителям рекомендовано не открывать окна.

В областном ГУ МЧС КП-Омск пояснили, что его пожарные не имеют права тушить такой вид возгораний даже по закону, тушение свалок производится по особой технологии. Именно поэтому с огнем на свалке борются только силы районной администрации. Что касается возгораний леса рядом, то их ликвидировали силами сотрудников лесничества. В ГУ МЧС указали, что еще раз именно про это надо уточнять у самих лесников. Однако пресс-служба областного ГУЛХ пока осталась недоступна для комментария.

Ранее КП-Омск писала, что за сутки в области потушили 16 лесных пожаров.

