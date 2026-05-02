Омск 1 мая побил температурный рекорд: столбики термометров поднялись до +29°C

Температура превысила климатическую норму на 15 градусов

Первое мая в Омской области войдет в историю метеонаблюдений как один из самых теплых дней. Термометры показали 29 градусов выше нуля, что на 15 градусов превышает климатическую норму для этого времени года. По данным сервиса «Яндекс.Погода» данный показатель в два раза превышает традиционные температуры этого дня за последние 10 лет.

Такой резкий скачок температур превратил календарную весну в настоящее лето. Омичи массово вышли на улицы, чтобы насладиться солнечной погодой и зарядиться витамином D. Многие отметили, что по праву гордятся проживанием в одном из самых солнечных городов страны.

Особый ажиотаж вызвало открытие пешеходного сезона на улице Любинской. Проект официально стартовал 1 мая и продлится до первого сентября. Именно здесь были сделаны многочисленные фотографии празднующих омичей.

Однако летняя жара оказалась недолгой. Уже сегодня, 2 мая, погода вернулась к привычным майским показателям: утром столбики термометров опустились до плюс 5–7 градусов, а днем температура не поднимается выше 15 градусов.

Синоптики предупреждают: весенняя погода в Сибири характеризуется высокой изменчивостью, поэтому жителям региона стоит следить за прогнозами и быть готовыми к температурным перепадам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru