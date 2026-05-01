В Омской области открылась навигация для маломерных судов

Сегодня, с 1 мая, в Омской области официально стартовал навигационный период для лодок, катеров и гидроциклов. Он продлится до 31 октября 2026 года.

Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, все это время инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) будут ежедневно выходить на воду вместе с полицейскими и специалистами других ведомств. Главная цель — не допустить несчастных случаев и позаботиться о безопасности людей.

За прошлый навигационный год рейдовые группы успели выявить 229 нарушений. По ним вынесли 195 постановлений о штрафах. Общая сумма взысканий составила около 266 тысяч рублей. А 16 судов, владельцы которых серьезно нарушили правила, отправили на специализированную стоянку. Сейчас, по данным МЧС, в регионе зарегистрировано ровно 7 тысяч 807 маломерных судов — каждый год их становится все больше, поэтому контроль становится только строже.

Руководитель Центра ГИМС Семён Турков настоятельно советует всем судовладельцам не выходить на воду без подготовки. Первым делом нужно привести в порядок само судно: проверить, нет ли сквозных пробоин, подтекает ли где топливо, исправны ли глушитель и система управления двигателем. Также важно убедиться, что на борту есть все разрешительные документы — удостоверение на право управления и судовой билет. А главное, для каждого человека, который будет в лодке, обязательно должен лежать спасательный жилет, причем исправный и подходящий по размеру. Перед отплытием нужно не полениться посмотреть прогноз погоды: на воде шутки с ветром и волной плохи. Соблюдение этих нехитрых правил, по словам спасателей, позволит избежать большинства бед и сделает отдых на воде по-настоящему приятным.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омской области открылись 8 из 9 паромных переправ.

