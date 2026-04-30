Василий Пономарев: «Против «Локомотива» «Авангард» должен продолжать играть в свой хоккей»

Пономарев забил первый гол в матче. Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» 30 апреля победил 2:0 «Локомотив» дома в четвертом матче полуфинала плей-офф. Голы у него забили Василий Пономарев и Константин Окулов.

Именно Василий в итоге дал оценку игры в разговоре с журналистами.

— Мы знали, что соперник был по счету в серии на расстоянии одной победы от нас. Поэтому надо было сыграть от обороны больше, чем соперник. А для него все переворачивалось так, что счет в серии становился 1:3. И он был бы на грани вылета. Поэтому и он постарался играть от обороны. И в первую очередь он старался больше контролировать свою систему обороны.

— Дали сегодня сопернику больше пространства. Насколько такой хоккей потребовал больше сил и концентрации?

— Каждая игра против него требует очень больших концентрации и сил. У нас еще не было ни одной игры с ним, чтобы мы выходили, и не нужно было играть собранно и не вполсилы. С ним каждая встреча как последняя,

— Что еще нужно, чтобы в итоге выиграть серию?

— Продолжать доставать из себя все, выигрывать единоборства, биться и доставлять шайбу как можно больше до чужих ворот.

— Со стороны «Локомотива» при счете 0:2 для него была видна какая-то паника ближе к сирене?

— У него очень мощная команда, и я считаю, что она продолжает играть, она знает, что делать в такие моменты. Хоккеисты там это умеют, переворачивать игры в трудный момент. И мы должны продолжать играть в свой хоккей, и они тоже показывают свой наилучший. Против них на самом деле тяжело во всех играх.

— Штраф Радулову, о котором объявили уже после конца матча, как-то на них повлияет психологически?

— Он сам очень опытный игрок. Возможно, это только заведет его команду. И тогда следующий матч будет еще более тяжелым и эмоциональным. Не исключаю, что в таком случае он может быть похож на второй матч текущей серии. Так что надо только поднимать свой уровень игры.

Следующий матч полуфинала состоится 2 мая в Ярославле.

