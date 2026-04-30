«Авангард» в шаге от выхода в финал. Фото: ХК «Авангард»

30 апреля в Омске «Авангард» сыграл четвертый матч в полуфинале Кубка Гагарина против «Локомотива» и победил 2:0. Голы у него забили Василий Пономарев и Константин Окулов.

Тем самым счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «ястребов». Игра в этот раз получилась снова непростой.

В первом периоде ни одна команда вообще не забила. Чуть больше бросков нанес «Авангард», причем хороших. Но что-то не шло. Чего-то не хватало. Где-то непреодолимым препятствием становился вратарь соперника Даниил Исаев. Где-то самих омичей подводила шайба, слетевшая с клюшки.

Во втором периоде довольно быстро «ястребы» наконец забили. В быстром накате тройки форвардов хорошо бросил дальним Василий Пономарев, в этой серии уже забивавший важные голы. Ему пасовали вернувшийся в строй Волков и Рашевский. Далее можно было видеть тройной фол против трех разных игроков настоящего провокатора в составе гостей, Паника, у самых ворот. Его за это самого приложили так, что он очень красиво упал на спину, но вообще же нужно было удалять по системе «5 + 20», то есть до конца встречи. Чего судьи не сделали.

После этого у «Авангарда» было еще много очень хороших атак, увы, не реализованных. Думается, будь тут омичи более удачливы, вопросы о победителе можно было снять уже в этом отрезке. Но увы, этого не удалось.

Ну и далее третий период, где «Авангард» забил еще раз, на 51-й минуте. Тут отличился Константин Окуловв, с фланга, броском по довольно острому углу. Минуты для чемпиона потекли очень быстро, до поры паники у него не было. Но затем нужно было отыгрываться уже лихорадочно, чего все равно не удалось. Даже сняв вратаря. Очень хорошо хозяева отбились в защите, преодолев и немногочисленные попытки соперника провоцировать. А главный провокатор «Локомотива», форвард Александр Радулов в самом конце встречи и вовсе схватил удаление до конца, хотя объявили уже об этом после сирены.

Теперь «ястребам» осталось вырвать буквально одну победу над чемпионом, чтобы выиграть серию и выйти в финал. Далее команды сыграют 2 мая в Ярославле.

Ранее мы сообщали, как игру 28 апреля оценил форвард «Авангарда» Игорь Мартынов.

