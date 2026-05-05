В Омск вернулся «Сережа, очень тупой» (16+)

Режиссера спектакля Светлану Позднякову пьеса Дмитрия Данилова, написанная в жанре абсурда, привлекла из-за своей неоднозначности. Сюжет более чем странен. Программист Сергей, работающий на дому, получает звонок от курьера, который хочет доставить ему посылку. Однако Сергей ничего не заказывал. Тем не менее, он впускает в квартиру трех доставщиков, которые действительно приносят ему нежданную посылку и ведут себя очень необычно. Ситуации возникают то смешные, то зловещие и в целом действие двигается по абсурдному сценарию.

«Мне нравятся пьесы, после прочтения которых, остаются вопросы. Если ты прочитал пьесу и тебе все ясно, то сюжет, как правило, сразу забывается. Но чем больше времени проходит после знакомства с «Сережей», тем больше вопросов появляется и они не дают покоя, требуя ответа. Хотелось разобраться в этом материале», - поделилась соображениями Светлана Позднякова на встрече с омскими журналистами.

Режиссер Светлана Позднякова (слева) и актриса Анна Новоселова.

Почему Сережа тупой?

В самом деле, по ходу действия и после спектакля возникает масса вопросов, которые в итоге остаются открытыми. Что же все-таки было в посылке, которую получил главный герой? Кто были курьеры, ее доставившие? Почему Сережа – тупой?

«Он тупой для нас для всех. Его глупость – в неспособности принять решение», - объясняет мотивы поведения своего персонажа исполнитель главной роли Иван Пермяков.

Актеры Иван Пермяков (слева) и Артем Хайлов.

Барный спектакль

Необычной постановка будет не только из-за неоднозначности материала, но еще и потому что пройдет не на главной сцене театра, а в литературной гостиной на втором этаже. Зрители разместятся за столиками, где им будут предложены чай и кофе. В такой теплой камерной атмосфере, в формате барного спектакля они и будут наблюдать за действиями персонажей, действующих рядом буквально на расстоянии вытянутой руки.

«Пришлось подумать над выбором актеров, грамотно распределить роли, - рассказала Светлана Позднякова. – Например, курьеры. Кто из них какой? Надо было покопаться».

Роль одного из них исполняет Артем Хайлов. «Мы с сокурсниками нашли эту пьесу, когда учились и делали отрывки, - рассказал о своем опыте работы над материалом артист. – Когда режиссер сказала, что будет делать этот спектакль, я очень обрадовался. Пьеса очень зацепила тем, что в ней многое непонятно».

Столкновение двух миров

«Наш спектакль о столкновении бытового и иррационального в обычной жизни. Как и то, и другое может уживаться вместе, когда происходит нарушение привычной логики и возникает абсурдная ситуация», - так формулирует основную суть своей постановки режиссер Светлана Позднякова.

Премьерный показ пьесы «Сережа, очень тупой» (16+) пройдет в Камерном драматическом театре им В.С. Решетникова уже 12 мая.