Омич заплатит крупный штраф за торговлю «левым» алкоголем и сигаретами

Помимо денег, делец лишился машины Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области осудили предприимчивого горожанина, который устроил нелегальный бизнес на спиртном и табаке. У него было изъято 670 бутылок алкоголя и 1320 пачек сигарет. Мужчина торговал немаркированной продукцией и попался полиции в августе прошлого года. Теперь ему придется заплатить крупный штраф, а также лишиться иномарки и части выручки.

Как сообщили в прокуратуре Омской области, приговор 42-летнему дельцу вынес Называевский городской суд. Его признали виновным сразу по двум статьям уголовного кодекса: за незаконную продажу немаркированных сигарет и алкоголя в больших объемах, а также за торговлю спиртным без соответствующей лицензии.

В августе 2025 года мужчина закупил, привез и спрятал на хранение целый склад контрафакта. При обыске у него изъяли: 670 бутылок алкоголя без акцизных марок, 1320 пачек табачной продукции — также без обязательной маркировки.

Общая стоимость всего этого «товара» превысила 400 тысяч рублей. Подсудимый не стал спорить с обвинением и полностью признал свою вину.

Суд решил не отправлять нарушителя за решетку, но назначил серьезный денежный штраф — 750 тысяч рублей. Платить придется не сразу: судья разрешил рассрочку на 1 год и 3 месяца.

Кроме того, по требованию прокуратуры у омича забрали автомобиль «Тойота Ноах», на котором он, скорее всего, возил нелегальный товар. Машина стоит больше миллиона рублей. Также в доход государства ушли 9600 рублей — деньги, полученные от незаконной торговли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омске заключили под стражу обидчиков зоозащитницы Валерии Беловой

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru