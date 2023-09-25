Многодетный отец из Омской области, убивший своих детей, состоял на учете

Фото: СУ СКР по Омской области.

Отец многодетной семьи, жестоко расправившийся со своими детьми и родственником, как оказалось, стоял на учете. В 2021 году мужчина уже измывался над своим ребенком, однако в 2022 году он был снят профилактического учета из-за халатности сотрудников органов профилактики. На последних заведено уголовное дело.

Как установили следователи, в июле 2021 фигурант дела после ссоры с супругой вывез в лес одного из сыновей, где, угрожая ружьем, заявлял, что намерен расправиться с ребенком.

— За данное правонарушение мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних«). Однако сотрудниками органов системы профилактики не были приняты необходимые дополнительные меры профилактического характера, в результате чего в сентябре 2022 года данный мужчина якобы за примерное поведение был снят с профилактического учета, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

После снятия с учета с будущему убийце вернули изъятое оружие. Кроме того, он смог вновь получить разрешение на его хранение и ношение. Как раз именно возвращенное оружие использовал сельчанин при расправе со своими детьми и шурином.

В связи с этим на сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Любинского района Омской области было заведено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).

Напомним, ранее «КП-Омск» стали известны подробности страшной кровавой расправы, устроенной многодетным отцом в поселке Любино Любинского района Омской области.

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