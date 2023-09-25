В 21-м выкрал сына: появились подробности о жизни семьи из Любино, которую расстрелял ревнивый муж

Фото: СУ СКР Омской области

«КП-Омск» узнала подробности страшной трагедии, которая прогремела в поселке Любино Любинского района Омской области. Там 24 сентября произошло тройное убийство, где от пуль погибли дети трех и пяти лет. Их застрелил родной отец.

«Люблю - родила»

По рассказам местных жителей, семья Мигуновых была положительной: пить - не пили, курить - не курили. Зато скандалили они знатно. Порой крики были слышны на всю улицу Куйбышева.

Глава семейства был весьма ревнив, предпочитал охоту, а супруга просто очень любила своего мужа. Но несмотря на всю идиллию, пара периодически расходилась и сходилась. В моменты семейного счастья женщина рожала детей.

«От любви до ненависти»

Чувства у пары зародились в 2015 году. Тогда девушке было всего 22 года, а ему 28. С того момента у пары родились четверо детей. Три сына, которым сегодня было 3, 5 и 7 лет, а также дочь - ей еще не исполнилось и года. Из села Новокиевка пару лет назад они переехали в Любино.

По информации «КП-Омск», в детский сад дети не ходили. Путевки Мигуновым периодически выдавались, но как-то не случалось в семье отдавать ребят на социализацию.

Есть и фат того, что в 2021 году ревнивый муж в очередном порыве ревности, а также семейной ссоры выкрал одного из сыновей у жены. И увез. Тогда делом занималась полиция, главу семьи даже поставили на учет. Но потом прокуратура по каким-то причинам отказала в уголовном деле. Папашу сняли с учета и в статусе «идеальной» семья прожила до 24 сентября 2023 года.

Забрала мать

Она всего лишь требовала развода, ведь вместе пара не жила уже полгода. В одночасье женщина осталась без мужа и двух сыновей. Трехлетнего мальчика - родного сына - отец застрелил прямо в комнате. Пятилетнего пуля догнала у ворот во дворе. Убит и брат жены. Ему было всего лишь 27 лет.

Женщине удалось спастись. Вместе малышкой на руках она убежала к соседям, чтобы вызвать полицию. Семилетний сын скрылся у других соседей. Сейчас их приютила мать из Новокиевки, а с пострадавшими работает психолог.

Дело на убийцу

Следственный комитет завел уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал детально разобраться в причинах и наказать виновного. Правда, сам стрелявший был найден в том же доме с пулевым отверстием.

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