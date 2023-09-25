Убил сына выстрелом в спину: ревнивый омич жестоко расправился с детьми, не желая разводиться с женой

Фото: прокуратура Омской области

Первым дуло ружья «Байкал» оказалось нацелено на 27-летнего жителя поселка Любино Любинского района. Молодой мужчина скончался на месте от выстрела, который произвел муж его родной сестры.

Жестокая расправа уже заинтересовала Следственный комитет России. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял на контроль тройное убийство в поселке под Омском. Руководителю омского управления СК Олегу Винникову поручено детально разобраться, как погибли еще двое омичей - мальчики трех и пяти лет.

Ребят застрелил их собственный отец, который после расправы над шурином переключился на сыновей. Прямо в доме выстрелом был убит 3-летний малыш, а уже во дворе дома пуля настигла 5-летнего мальчика.

Мать успела схватить годовалую дочь. Спастись от оружия удалось и старшему сыну, которому всего 7 лет. Они убежали к соседям, откуда вызвали полицию. Когда правоохранители приехали, они обнаружили труп самого зачинщика скандала с пулевым отверстием.

А причиной всего этого зверства оказалась банальная семейная ссора. Жена в декрете, муж - вахтовик, который не жил с семьей уже полгода. Женщина требовала развода. Супруг противился. По словам местных жителей, семья не была маргинальной. Сам супруг был заядлым охотником.

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