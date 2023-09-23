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Происшествия23 сентября 2023 7:10

Часть товара - вещдоки: четверо полицейских из Омска торговали контрафактным табаком

В Омске четыре сотрудника полиции с подельниками торговали сигаретами из вещдоков
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональными УФСБ России и УМВД России заведено уголовное дело на четверых сотрудников полиции и ее нескольких подельников за превышение должностных полномочий и хранение, приобретение немаркированной продукции.

Обвинение настаивает, что банда с главарями в погонах с 2018 по 2023 годы покупали и привозили в Омск контрафактные сигареты. Далее запускали их в торговлю. Были и факты того, что продукция просто забиралась со склада хранения вещественных доказательств.

- В настоящее время следствие обратилось в суд с ходатайствами об избрании подозреваемым меры пресечения, проводятся следственные действия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего, - уточнили в СУ СКР по Омской области.

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